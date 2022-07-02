Пентагон сообщает о новом транше вооружения для Украины: США потратит 820 миллионов долларов

Очередной пакет военной помощи Украине насчитывает 820 миллионов долларов. Пентагон сообщает, что Штаты отправят в Киев боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, а также зенитные ракетные установки NASAMS.
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