Приложение для поиска могил на кладбищах создала челябинская выпускница вуза

Разработка позволяет полностью систематизировать данные о захоронениях.Выпускница направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» Троицкого филиала ЧелГУ Яна Золотавина разработала мобильное приложение для поиска мест погребения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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