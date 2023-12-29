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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» не отпустит Солера, несмотря на интерес из Ла Лиги

«ПСЖ» не отпустит Солера, несмотря на интерес из Ла Лиги

Как пишет GFFN со ссылкой на Foot Mercato, парижане заблокирует уход Солера в январе, несмотря на интерес со стороны Ла Лиги.

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