Пятый удар: Шесть баллистических ракет ударили по комбинату «Запорожсталь» «Запорожсталь» получила новые повреждения, не успев восстановить нормальную работу после предыдущих ударов.
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