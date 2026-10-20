С начала 2026 года благодаря сотрудничеству с Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды удалось не допустить 20 вооружённых нападений на российские образовательные учреждения, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
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