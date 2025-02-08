В России может появиться геномная регистрация военнослужащих

Владимир Путин поручил Минобороны, МВД и другим ведомствам рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации для военнослужащих и гражданских лиц, которые направляются в зону специальной военной операции или контртеррористических операций.
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