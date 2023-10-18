В Армении найден мёртвым замруководителя представительства МВД России Пономарёв

Вячеслав Пономарёв, как сообщают СМИ, умер на рабочем месте17 октября в Ереване скоропостижно скончался замруководителя представительства МВД России Вячеслав Пономарёв, занимавший этот пост с ноября 2021 года.
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