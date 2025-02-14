Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ

Центробанк скорее всего сохранит уровень ключевой ставки, на ближайшем заседании, на прежнем уровне, сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков 15 февраля в ходе беседы с журналистами.
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