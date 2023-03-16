Генерал разведки Решетников: Все помогающие ВСУ дроны США должны падать и тонуть

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации Леонид Решетников заявил, что в руки к российским исследователям могут попасть отличные части дрона США, ввиду чего о нем представится возможным узнать достаточное количество сведений.
Генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации Леонид Решетников заявил, что в руки к российским исследователям могут попасть отличные части дрона США, ввиду чего о нем представится возможным узнать достаточное количество сведений.
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