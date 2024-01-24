Визажист рассказала, как красить губы, чтобы зубы не выглядели желтыми Алёна ЮрьеваВ поиске идеального макияжа, способного придать лицу свежесть и ухаживать за внешностью, многие женщины забывают об одном из важнейших аспектов – цвете помады.