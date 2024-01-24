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  • Игорь Петров
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Визажист рассказала, как красить губы, чтобы зубы не выглядели желтыми

Визажист рассказала, как красить губы, чтобы зубы не выглядели желтыми

Визажист рассказала, как красить губы, чтобы зубы не выглядели желтыми Алёна ЮрьеваВ поиске идеального макияжа, способного придать лицу свежесть и ухаживать за внешностью, многие женщины забывают об одном из важнейших аспектов – цвете помады.

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Игорь Петров
Вместе с зубами!?
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