Визажист рассказала, как красить губы, чтобы зубы не выглядели желтыми Алёна ЮрьеваВ поиске идеального макияжа, способного придать лицу свежесть и ухаживать за внешностью, многие женщины забывают об одном из важнейших аспектов – цвете помады.
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