Страна, которой можно пожертвовать

Алексей Горшков

А мне кажется,что в последнее время, хотя пока и почти незаметно, наглосаксы и им подхрюкивающие УЖЕ начали сливать Салорейх! Не удивлюсь,если они себя ещё и "победителями укронацизма" объявят по примеру Второй Мировой войны,в которой,как они утверждают - они победители,а Сталин - всего лишь гитлеровский союзник,поделивший с ним несчастную Польшу! Чует моё сердце - повторится афганский сценарий, и на шасси улетающих самолётов будут "щеневмерлы" висеть!