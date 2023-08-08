Страна, которой можно пожертвоватьПрямо перед российским вторжением в Украину председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил законодателям, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное российское вторжение в Украину.
Страна, которой можно пожертвовать
Комментарии
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Алексей Горшков
А мне кажется,что в последнее время, хотя пока и почти незаметно, наглосаксы и им подхрюкивающие УЖЕ начали сливать Салорейх! Не удивлюсь,если они себя ещё и "победителями укронацизма" объявят по примеру Второй Мировой войны,в которой,как они утверждают - они победители,а Сталин - всего лишь гитлеровский союзник,поделивший с ним несчастную Польшу! Чует моё сердце - повторится афганский сценарий, и на шасси улетающих самолётов будут "щеневмерлы" висеть!
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Для американцев нет друзей, да и союзников тоже, для них есть жертвы и кого из них кинуть в топку решают они...
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14 час.
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