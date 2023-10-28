Убил пенсионера кирпичом и продолжил распивать спиртное - суд назначил бобруйчанину 18 лет тюрьмы за убийство с особой жесток...

Убил пенсионера кирпичом и продолжил распивать спиртное - суд назначил бобруйчанину 18 лет тюрьмы за убийство с особой жестокостьюСостоялся суд над 34-летним жителем Бобруйска, который в марте 2023 года убил пожилого собутыльника кирпичом.
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