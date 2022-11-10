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Застрявшие между поколениями, или Кто такие зиллениалы

Застрявшие между поколениями, или Кто такие зиллениалы

Ваше детство не застало советских мультфильмов и вы росли на «Короле Льва» и «Геркулесе»? Ваши детские фотографии сделаны на пленочный фотоаппарат, а первый телефон был уже сенсорным? Тогда, скорее всего, вы относитесь к поколению зиллениалов.

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