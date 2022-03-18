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«Барселоне» интересен Регилон. У «Реала» есть право выкупа защитника «Тоттенхэма» за 40 млн евро

Защитник Серхио Регилон может покинуть «Тоттенхэм» и вернуться в Ла Лигу. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, интерес к испанцу проявляет «Барселона», а также ряд других европейских команд, и пока явного фаворита в борьбе за футболиста нет.

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