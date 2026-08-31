Байден приезжал с кортежем в наркопритон к сыну

Kenny Holston/AP/TASS Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер 31 августа заявил, что отец дважды приезжал к нему домой на фоне тяжелой наркотической зависимости.
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