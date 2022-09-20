22-й международный фестиваль фотографии стартовал в китайском Пинъяо

22-й Международный фестиваль фотографии Пинъяо стартовал в Пинъяо, объекте всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, известном своей хорошо сохранившейся древней архитектурой в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.