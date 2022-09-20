smi.today

3 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Рессер
    Когда Ельцин издал указ о призыве женщин в боевые части ... если сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Из...Призывают даже ме...
  • Николаевна
    Какой ужас 😱 Бедные родители 😪ЧП в Подмосковье:...
  • Tatyana Fedotova
    Военкомы- мужчины. А за мобилизацию отвечают губернаторы. Вот пущай и идут воевать с ржавыми автоматами. Кто выдал- т...Призывают даже ме...

22-й международный фестиваль фотографии стартовал в китайском Пинъяо

22-й Международный фестиваль фотографии Пинъяо стартовал в Пинъяо, объекте всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, известном своей хорошо сохранившейся древней архитектурой в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх