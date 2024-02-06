Сквер памяти появится на месте взрыва на улице Линейной в Новосибирске

«Земельный участок по ул. Линейной, 39 зарезервирован для создания благоустроенной озелененной территории общего пользования в память о погибших в трагедии с возможностью развития инфраструктуры социально-культурного назначения», – сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос VN.