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Вечерний Новосибирск

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Сквер памяти появится на месте взрыва на улице Линейной в Новосибирске

Сквер памяти появится на месте взрыва на улице Линейной в Новосибирске

«Земельный участок по ул. Линейной, 39 зарезервирован для создания благоустроенной озелененной территории общего пользования в память о погибших в трагедии с возможностью развития инфраструктуры социально-культурного назначения», – сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос VN.

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