Куда идем – с Татьяной Троянской

Три спектакля, которые на этот раз рекомендует к просмотру наш обозреватель, объединяет то, что они построены на переосмыслении известной классики Колесо фортуны в движении В кинотеатре «Аврора» завтра можно будет увидеть масштабное зрелище – премьерный кинопоказ в Петербурге балета (16+) Эдварда Клюга на основе «Кармины Бураны».