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Регионы России

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Выставка «Фабрика чудес» завершила первый тур по России

Выставка «Фабрика чудес» завершила первый тур по России

Интерактивная выставка «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию киностудии «Союзмультфильм», собрала более 80 тысяч зрителей в течение своего первого тура по России.

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