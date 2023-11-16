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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если ребята пройдут отбор, они выступят в Париже-2024». Глава Паралимпийского комитета России о критериях допуска

В октябре Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил регламент для допуска россиян в квалификационных стартах к Паралимпиаде.

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