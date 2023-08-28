ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 28.08.2023

Мигрантов с Паспортом РФ в стройбаты ,на весь срок СВО .Или цурюк по кишлакам без разрешения когда либо вернуться. Пусть и своих всех родственников забирают к себе Ср. Азию.

г

григорий

Ребята, о чём мы рассуждаем? кого призывать ? Их гнать надо, а не рассусоливать, куда зачем, это не граждане, это улитки , присосались , и пьют кровушку Российскую. Вот и всё, да ни куда их не отправят, себе дороже, под брюхом иметь ВРАГА,.