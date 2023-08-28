МИГРАНТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В ШАРЫПОВО: БОЙЦА СВО С ЖЕНОЙ ИЗБИЛИ АРМАТУРОЙ И МОЛОТКАМИ Пьяные азербайджанцы убили мужчину, который вмешался в конфликт.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 28.08.2023
Комментарии
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Irina Pchibyla
Мигрантов с Паспортом РФ в стройбаты ,на весь срок СВО .Или цурюк по кишлакам без разрешения когда либо вернуться. Пусть и своих всех родственников забирают к себе Ср. Азию.
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13 час.
Митя Ерисанов
Токаев гандон
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12 час.
г
григорий
Ребята, о чём мы рассуждаем? кого призывать ? Их гнать надо, а не рассусоливать, куда зачем, это не граждане, это улитки , присосались , и пьют кровушку Российскую. Вот и всё, да ни куда их не отправят, себе дороже, под брюхом иметь ВРАГА,.
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4 час.
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