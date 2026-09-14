Охотник застрелил человека, перепутав его с медведем, в Новосибирской области

Заметил движение в кустах и предположил, что там спрятался хищник В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который на охоте по неосторожности выстрелил в человека, сообщает региональный СК.
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