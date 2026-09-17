Любовь бывает разная

Animals Серый сидел на скамейке, усыпанной желтыми листьями, и ждал любовь. Ничего, что не сезон.
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- «К моему возвраще...
- ВИ «К моему возвраще...
- «К моему возвраще...
Но хорошо, что она дома и в хороших руках!!!А Мария найдёт своё счастье обявзательно.
Эх, встретиться бы Серому со своей мамой-кошкой!!!!