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Пятый канал

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Осень дает последний шанс: какой нужно пройти чек-ап перед сезоном простуд

Осень дает последний шанс: какой нужно пройти чек-ап перед сезоном простуд

С наступлением осени многие начинают чаще задумываться о здоровье: впереди холодная погода, меньше солнечного света и период, когда люди чаще сталкиваются с сезонными инфекциями.

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