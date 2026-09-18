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Кухарук и Артюхов проголосовали на выборах-2026: «Это особый момент для всех россиян»

Кухарук и Артюхов проголосовали на выборах-2026: «Это особый момент для всех россиян»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября, ФедералПресс. С пятницы по воскресенье жителям Тюменской области предстоит определить состав Государственной Думы РФ и региональных парламентов.

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