Вооруженные силы (ВС) России весьма успешно преследуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
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