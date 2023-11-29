Объединяя суверенные экономики: что обсудят на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

В рамках первого дня 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоятся две сессии, которые будут посвящены расширению взаимодействия суверенных государств и поиску нового баланса мировой экономики.
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