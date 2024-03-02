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Илья Авербух о перспективах Валиевой: “Участие Камилы в шоу может навредить ей”

Илья Авербух о перспективах Валиевой: “Участие Камилы в шоу может навредить ей”

Илья АвербухЗнаменитый Илья Авербух, известный хореограф и спортивный тренер, поделился своим мнением о возможности дальнейшего участия Камилы Валиевой в ледовых шоу после дисквалификации на четыре года из большого спота.

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