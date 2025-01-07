Соцучреждения в Новых Аненах и Дубоссарах получили электрогенераторы

Устройства обеспечат электроснабжение нескольких важных учреждений в этих населенных пунктах. В соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 6 января 2025 года, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел сегодня доставил 7 электрогенераторов на социальные объекты в Новоаненском и Дубоссарском районах.