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В Европе начинается драка за русский газ

В Европе начинается драка за русский газ

В ЕС начинают воевать друг с другом за спасительные газ и уголь Дмитрий Родионов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Алексей Ильяшевич   Игорь Юшков Европа рискует столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.

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