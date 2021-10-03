В Европе начинается драка за русский газ

В ЕС начинают воевать друг с другом за спасительные газ и уголь Дмитрий Родионов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Алексей Ильяшевич Игорь Юшков Европа рискует столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.