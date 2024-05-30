Украина атаковала Крым катерами-камикадзе и ракетами ATACMS

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что автомобильный и железнодорожный паромы повреждены обломками сбитых ракет после отражения атаки Вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в Керчи.
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