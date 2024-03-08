Какие события и возможности ждут каждый знак зодиака на неделе с 11 по 17 марта согласно гороскопу Павла Глобы Алёна ЮрьеваПавел Глоба, известный российский астролог, представляет прогноз на грядущую неделю с 11 по 17 марта.