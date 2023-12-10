Хэйни стал чемпионом мира в первом полусреднем весе

Дэвин Хэйни уверенно разобрался с Реджисом Прогрейсом и отобрал у того титул чемпиона мира. В ночь на 10 декабря в Сан-Франциско прошел турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хэйни и обладатель титула по версии WBC Реджис Прогрейс.