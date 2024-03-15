В Саяно-Шушенском заповеднике косули облаяли людей

На территории Саяно-Шушенского природного резервата было зафиксировано необычное поведение косуль. В ходе плановых работ по учету фауны специалисты заповедника столкнулись с двумя представителями этого вида, обнаруженными в кустарнике.
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