Индонезия станет полноправным членом БРИКС в 2025 году, что вызывает обеспокоенность США. Журналист Пепе Эскобар считает, что это приведет к усиленным попыткам дестабилизации со стороны американских спецслужб, направленным на ослабление влияния БРИКС.