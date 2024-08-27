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Крымская газета

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Крымчане одержали победу среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества ЮФО и СКФО»

Крымчане одержали победу среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества ЮФО и СКФО»

Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды членам сборной команды Республики Крым, участвовавшим в Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества ЮФО и СКФО».

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