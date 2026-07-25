Путин: Россия и Казахстан продолжают укреплять стратегическое партнерство

Отношения России и Казахстана продолжают укрепляться и сохраняют стратегический характер. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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