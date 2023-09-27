Премьер Мишустин: объем рынка ИИ в 2022 году в России возрос на 18%

Российские разработчики адаптировались к ограничениям. В 2022 году объем рынка искусственного интеллекта в стране прирос на 18%, объявил на стратегической сессии в правительстве премьер-министр Михаил Мишустин.
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