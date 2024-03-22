Бардак с документами: иностранцы по-прежнему владеют кучей земли в главной базе Черноморского флота

Русский Империалист Одной рукой бомбим ДнепроГЭС, другой - натравливаем коллекторов на россиян и выпотрошенные бабки отправляем на ВНА для поддержки штанов укро-фашистов. Это какой-то позор ! 😡🇷🇺

Михаил Сартин Сказавши "А", надо говорить "Б". А к тому вопрос, - проект Генплана готов был в 2016 г. , Так где Генплан?