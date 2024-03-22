Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Самое время среди чиновников большую чистку начать проводить, охренели так, что дальше уже не куда, скоро от своего н...А если ботинком в...
  • Наталья Гончарова
    совсем ох...ли??? эти шавки-крысы, сбежавшие и тявкающие театрально попросят прощения и будут дальше сеять смуту и ра...Всех простим, кто...
  • Владимир
    А может США? А может англосаксы? А может они вместе?"Одного взяли, тр...

Бардак с документами: иностранцы по-прежнему владеют кучей земли в главной базе Черноморского флота

Бардак с документами: иностранцы по-прежнему владеют кучей земли в главной базе Черноморского флота

Политнавигатор Реальное количество иностранных землевладельцев в Севастополе не знает никто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русский Империалист
Одной рукой бомбим ДнепроГЭС, другой - натравливаем коллекторов на россиян и выпотрошенные бабки отправляем на ВНА для поддержки штанов укро-фашистов. Это какой-то позор ! 😡🇷🇺
Ответить
20 час.
Михаил Сартин
Сказавши &quot;А&quot;, надо говорить &quot;Б&quot;. А к тому вопрос, - проект Генплана готов был в 2016 г. , Так где Генплан?
Ответить
16 час.
Аркадий Цыганов
Несовершенная система управления, возможно наличие взаимозаменяющих законов, правовые акты ущемляющие Россию - впереди есть три года для порядка.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх