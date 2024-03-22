Политнавигатор Реальное количество иностранных землевладельцев в Севастополе не знает никто.
Бардак с документами: иностранцы по-прежнему владеют кучей земли в главной базе Черноморского флота
Комментарии
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Русский Империалист
Одной рукой бомбим ДнепроГЭС, другой - натравливаем коллекторов на россиян и выпотрошенные бабки отправляем на ВНА для поддержки штанов укро-фашистов. Это какой-то позор ! 😡🇷🇺
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20 час.
Михаил Сартин
Сказавши "А", надо говорить "Б". А к тому вопрос, - проект Генплана готов был в 2016 г. , Так где Генплан?
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16 час.
Аркадий Цыганов
Несовершенная система управления, возможно наличие взаимозаменяющих законов, правовые акты ущемляющие Россию - впереди есть три года для порядка.
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10 час.
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