СКА потерпел третье поражение подряд - Тамбиев подобрал ключ к команде Ларионова только в овертайме, прервав 6-матчевую черную серию

СКА продолжил выездное турне матчем в Москве с «Динамо» и потерпел неудачу в овертайме – 3:4ОТ. При этом питерцы отыгрались со счета 0:2, который был установлен уже по итогу первых 9 минут встречи.
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