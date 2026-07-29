"Родина великих атлетов": Путин назвал Россию ведущей спортивной державой

РИА Новости/Александр Казаков Президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" 29 июля назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты и родиной великих атлетов.
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