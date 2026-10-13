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Из жизни обречённых: «Рижский бальзам» исчезает, утратив российский рынок

Из жизни обречённых: «Рижский бальзам» исчезает, утратив российский рынок

Производитель «Рижского бальзама» Amber Latvijas balzams планирует начать процедуру банкротства на фоне долгов в €28 млн и потери российского рынка.

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