Как навсегда забыть о втором подбородке. Простые упражнения

Пухлость вокруг челюстей является четким признаком накопления жира и называется двойным подбородком. Хотя двойной подбородок связан с увеличением веса, вам не обязательно нужно иметь избыточный вес, чтобы иметь его.
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