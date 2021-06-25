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  • NVS66 SergeiShulepov
    Извините ЛГБТ это кто в двух словах, просто не знаком.Избитый противник...
  • Пульхерия Djem
    Потому что не надо насаждать чужие ценности.Избитый противник...
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    Надо этому Бону запретить въезд в РОССИЮ и заставить извиниться за клевету.Захарова осудила ...

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России, ее взял на сопровождение наземных средств Главный испытательный космический центр им.

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