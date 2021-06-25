Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России, ее взял на сопровождение наземных средств Главный испытательный космический центр им.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России, ее взял на сопровождение наземных средств Главный испытательный космический центр им.
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