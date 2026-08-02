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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахимов о Даку: «Я брал ответственность по его переходу в «Рубин». До последнего его чехлили, говорили, что «никакой». Я пообещал, что мы можем продать его за 4-5 млн евро»

Бывший главный тренер « Рубина » Рашид Рахимов рассказал, как убедил клуб подписать Мирлинда Даку .

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