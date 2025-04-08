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Аргументы и Факты

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Дубинский: Зеленский намерен сорвать соглашение с США по ископаемым

Дубинский: Зеленский намерен сорвать соглашение с США по ископаемым

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский стремится сорвать договоренность с Соединенными Штатами относительно ископаемых ресурсов и предпримет попытки аннулировать юридическую силу соглашения.

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