Дубинский: Зеленский намерен сорвать соглашение с США по ископаемым

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский стремится сорвать договоренность с Соединенными Штатами относительно ископаемых ресурсов и предпримет попытки аннулировать юридическую силу соглашения.
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