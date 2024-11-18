Джо Байден впервые санкционировал применение Укрорейхом поставленных США ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Впервые с 2022 года ВС РФ неожиданно ворвались в Черниговскую область (ВИДЕО)
- Азербайджанская диаспора создала свой ЧОП. Патрулируют Волгоград с флагами Азербайджана: что это за новый ЧОП и кому он подчиняется?
- Дожили. По Московскому финансово-юридическому университету экстремисты с флагами Азербайджана спокойно ходят и выкрикивают лозунги "Режь русню". Руководство университета молчит
Свежие комментарии