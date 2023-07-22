Военное обозрение

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Источник: АПРКСН проекта «Борей» получат новую межконтинентальную баллистическую ракету «Булава-М»

Источник: АПРКСН проекта «Борей» получат новую межконтинентальную баллистическую ракету «Булава-М»

Российские атомные подводные стратегические ракетоносцы проекта "Борей" получат на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая со временем заменит МБР "Булава".

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