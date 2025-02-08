Песков прокомментировал решение Азербайджана закрыть Русский дом в Баку

В Москве не ожидали таких действий со стороны азербайджанских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-колла заявил, что Москва сожалеет из-за решения Азербайджана закрыть Русский дом в Баку.
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