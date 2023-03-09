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Джолион Палмер оценил шансы Алонсо на победу в 2023-м: «Похоже, Фернандо получил машину, которую ждал десятилетие»

Джолион Палмер поделился мнением о возможной победе Фернандо Алонсо в 2023 году. Гонщик «Астон Мартин» завершил первую гонку сезона в Бахрейне на третьем месте.

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